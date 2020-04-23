羅志祥和交往9年的女友周揚青分手，今(23日)女方發文自揭看了對方手機，發現羅不僅有第二支手機，也抓到「約砲、多p」等事蹟而引發風波。孟耿如、薛仕凌出席新戲《做工的人》記者會時被問到相關感情問題，孟耿如笑回從不會看老公黃子佼的手機，夫妻倆都給會對方一定的空間，薛仕凌則表示自己「只有一支手機」。

孟耿如在戲中扮演檳榔西施，得穿著火辣，她形容「裙子坐下後會和內褲一樣短」，這和她私下穿著很不一樣，原以為自己會不習慣，但卻意外享受、打開自己清涼開關，她透露私下打扮布料變少後，老公黃子佼曾醋喊「你要去給誰看？」也意外自曝在家不穿睡衣相當自在做自己。

孟耿如、薛仕凌出席新戲《做工的人》記者會。（圖／攝影施岳呈）

薛仕凌演出怪手司機，因劇情需求要天天吃檳榔，他為了自然演出，從開拍前到拍攝期間不停嚼檳榔，一度導致口腔黏膜受損，殺青後還產生後遺症，坦言：「到現在開車經過檳榔攤時，心會癢癢的想停下來買。」花了三個月才終於戒掉。

孟耿如這次演出工人們的女神，但其實自己兒時曾被家裡附近的工人伸鹹豬手觸摸腿部，但她當時不敢和家人說，造成看到工人都會害怕的陰影，「以為所有工人都是這樣。」還好僅遇過一次，長大後也對工人改觀。

《做工的人》全劇共6集，將於5月10日（日）晚間9點在HBO頻道首播，10點則於myVideo上線。

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(中時電子報)