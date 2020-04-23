公視實境節目《阮三个》本週迎來第二季最終章，經營民宿的三人接下舉辦同志婚禮的全新挑戰，由楊貴媚擔任婚禮主持人角色，帶領眾人一同見證勇敢又幸福的婚約，特地前來幫忙的張軒睿、章廣辰及許光漢也都忍不住流下男兒淚，章廣辰還爆料典禮過程中，餘光一直瞄到張軒睿在拿衛生紙擦眼淚，張軒睿笑說當時都不敢看彼此，就怕被發現眼淚比對方多。

楊貴媚、范少勳、索艾克感情如同家人。（圖／公視提供）

主持人楊貴媚、范少勳、索艾克在民宿相處一個月後，從陌生到熟悉已經像家人般自然相處，在收拾民宿婚禮佈置時，索艾克提議要拿假蟑螂去嚇楊貴媚，范少勳嘴上說不敢，最後還是假借要請楊貴媚幫忙整理，趁機將黏有假蟑螂的道具拿給他，楊貴媚一接手後隨即發現上面的蟑螂，當場驚聲尖叫著把道具甩出去，聽到其他人笑開懷的樣子馬上就知道是自己被惡整，氣得直呼：「為什麼我會被你們騙，明明我昨天就有看到這個東西（假蟑螂）！」

第一次參加節目的范少勳，面對即將到來的分離感性落下眼淚：「不是因為房子在哪，家在哪，而是我們去哪，那個地方就是家」；索艾克笑說：「某種程度是少勳拉著大家往前跑」，帶領大家挑戰以往從來沒做過的事，范少勳的表現也深受楊貴媚肯定，直言：「這孩子我滿喜歡的」，誇讚他就像大家的小太陽。索艾克最後也期許未來大家能帶著不同的養分再次相遇。

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(中時電子報)