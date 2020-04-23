台南市楠西、玉井、南化民眾反對曾文南化水庫聯通管工程規畫路線，23日下午2時前往經濟部水利署南區水資源局抗議陳情。（劉秀芬攝）

台南市楠西、玉井、南化民眾反對曾文南化水庫聯通管工程規畫路線，23日下午2時前往經濟部水利署南區水資源局抗議陳情。（劉秀芬攝）

經濟部水利署南區水資源局局長連上堯（前左三）代表接下民眾陳情書。（劉秀芬攝）

「反對、反對、反對」，抗議曾文南化水庫聯通管工程，台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙、市議員周奕齊、陳昆和及地方居民200多人23日下午2時持白布條前往經濟部水利署南區水資源局陳情，質疑南水局罔顧地方權益，執意發包工程。

由於抗議者眾，台南市警察局玉井分局不敢輕忽，出動數十名員警維持秩序，以空拍機監控現場。南水局長連上堯也親上火線收下陳情書，並表示會持續與地方溝通，取得最大共識。

林炳利表示，20年前的聯通管計畫，是沿曾文溪另闢設溪岸道路埋設，經費較少，不影響地方交通，民眾無反對意見。新聯通管工程路線改採山區居民主要通行幹道之台3線埋設施工，影響農產運輸及通行甚巨，且工期達6年，居民交通、經濟、生活、觀光將陷入無法預估的黑暗期，因此大家堅決反對。

南水局局長連上堯回應，顧及當地居民心聲，已於市區道路部分使用推進工法降低交通衝擊，並編列每區每年1200萬元提供楠西、玉井、南化3區，辦理環境改善工程，區公所今年的計畫書都已提出並核定辦理中。

連上堯表示，國內輸水管路均在既有道路埋管，經多次現場勘查，因曾文溪當地地形的關係，沿溪畔埋管不僅安全有影響，也嚴重影響曾文溪防洪，經過整體評估，如果用現在的管材再加計取得私土地的成本，不會更節省。

至於施工影響交通觀光疑慮，連上堯表示，南水局採用高規格的地下推管施工，占聯通管總長度將近一半，且幾乎都在道路中央側施工，不阻礙周遭人車出入通行，後續交通維持安排，也會在施工前再辦理說明會向周邊民眾說明。

連上堯表示，目前聯通管分3標統包工程陸續招標決標，希望縮小對周遭的影響，會持續開說明會與地方鄉親溝通，並將結果回報議會、市府，以順利取得施工許可。

(中時 )