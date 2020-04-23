譜瑞-KY(4966)舉辦重大訊息說明會，為了拓展USB Type-C產品線實力，將以3750萬美元(折合新台幣約11.27億元)併購USB控制IC廠美商睿思科技(Fresco Logic)，未來將有助於譜瑞-KY拓展USB 4產品線，以及提高市占率，譜瑞-KY董事長趙捷表示，此樁交易預計在今年第二季完成，也希望雙方合作的產品會在明年問市。

趙捷表示，睿思團隊在USB與USB Type-C技術上展現出優異專業知識與領先能力，而譜瑞-KY在高速傳輸介面技術與產品上一直處於領導地位，藉由增加的USB集線器，擴充USB連接埠、電力傳輸產品與技術以及其相關之智慧財產權，將加速譜瑞-KY在USB 4產品線上的實現。

趙捷表示，和雙方洽談約兩個半月，主要是因為在市場上聽到睿思有出售意願，故雙方進一步接洽，看好雙方在產品上的互補性，將可以產生綜效，預計明年就會有一些整合的產品，兩邊都已經開始在研擬，希望一年後雙方可以有合作的產品問市。由於睿思規模不大，去年營收約800萬美金規模，2019年營運呈現虧損，但毛利率與譜瑞-KY相當，旗下員工約53、54人左右，故對譜瑞-KY所產生的額外費用有限，此併購亦包含取得睿思科技的USB3 Host控制晶片及支援多種低速通訊傳輸介面的10訊號匯集器晶片或USB2轉USB3匯集器晶片。

譜瑞-KY計畫將由可支配現金支應3750萬美元交易金，預計於第二季會計年度完成交易。

(時報資訊)