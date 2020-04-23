肺炎疫情持續嚴峻，民眾積極配合政府各項防疫措施，減少不必要的外出及群聚，選擇盡量宅在家中，因此疫情影響民眾的生活及消費型態明顯轉變，對即將到來的母親節，台新銀行建議，認真防疫也可提前預訂五星飯店外帶美饌，慰勞媽媽一年的辛勞，該行特別集結13家熱門星級飯店，推出五星餐點外帶美饌優惠，輕鬆在家也能品嘗大廚掌杓的五星級料理。

台新銀行表示，每年母親節期間，民眾常常會選擇安排到五星飯店聚餐感恩媽媽辛勞，受疫情影響，也可改以外帶或提前在家慶祝的方式陪媽媽歡度母親節，該行特別集結多家熱門星級飯店，推出五星餐點外帶刷卡優惠最優五五折起，包含台北寒舍艾美酒店單點享六折、香格里拉台北遠東國際大飯店單點享八折、台北文華東方酒店單點、便當同享八五折優惠、香格里拉台南遠東國際大飯店單點可享八八折優惠。

對於偏好經典餐飲的民眾，台新銀行指出，可選擇台北寒舍艾美酒店4人套餐，可獲五五折優惠，或選擇台北喜來登大飯店1,200元分享餐，首購8折、續訂可享八五折優惠。台中日月千禧酒店外送持別提供民眾消費滿1,800元免運費（飯店週圍10公里內）優惠，讓民眾宅在家中輕鬆享用星級美饌，溫馨歡度母親節，孝親心意不打折。

台新銀行強調，眾多飯店業者特別配合政府防疫旅館政策，提供居家檢疫者家屬住宿優惠訂房專案，該行暖心陪伴民眾防疫，只要民眾於5月底前入住雲品溫泉酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅、礁溪老爺酒店、北投老爺酒店，刷台新卡加碼贈送限量「肌膚之鑰光采組」。

(工商 )