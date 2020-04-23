新冠肺炎疫情持續，北市長柯文哲日前稱北市封城遠比想像困難，預計下周桌上演習，不過卻有人說台灣離封城來很遠，不用那麼恐慌。北市副市長黃珊珊23日表示，北市從沒說過封城，只是要比現況預想下一步，但不是北市想做什麼就做。

北市下周舉辦桌上演習，黃珊珊指出，這就是柯文哲一直說的「力不可用盡」，2月14日已做過桌上演練，最近大家討論的是擴大管制需求，北市從沒說過封城，是要比現況預想下一步，但不是北市想做什麼就做，還要考量中央機關。

黃珊珊表示，以台灣狀況離封城還很遠，部署下一步是擴大管制，可能是一個區、社區、行政區、北市相關區域等不同層級，從小區、中區、大規模到最極端，市長曾說有武漢、紐約、韓國的封城方式，不同方式在每個情境裡，當醫療院所碰到什麼狀況才有下一步規畫，不是把陸橋都封起來，是碰到醫療體系沒辦法容納病患，必需在社區裡收容輕症患者，像新加坡在社區裡就擴大管制。

她說，北市向來是按步就班，雖然提前部署但不要造成恐慌，4月30日將舉辦桌上演練，讓專家學者來挑疏失，不是弄一個劇本把整個城市弄得很恐慌，設定情境找專家看缺漏，不會對外公開。

黃珊珊強調，市府盼維持這個城市正常運作，這城市是需要運作下去，雖然常被人說慢半拍，但首都必須顧及很多層面，加上北市有很強的公共運輸，要討論任何狀況必須考慮市民生活。

(中時 )