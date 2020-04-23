紡織工會加緊作業幫會員趕件申請。(蔡依珍攝)

鐵工工會不時有會員親赴前往申請。(蔡依珍攝)

鄭文燦勉勵鐵工工會並送上補給營養品加油打氣。(蔡依珍攝)

鄭文燦勉勵鐵工工會並送上補給營養品加油打氣。(蔡依珍攝)

鄭文燦笑言：「這次來工會是來領錢不是繳錢！」(蔡依珍攝)

鄭文燦勉勵紡織工會並送上補給營養品加油打氣。(蔡依珍攝)

鄭文燦傾聽紡織工會心聲。(蔡依珍攝)

有紡織工會會員專程從平鎮到桃園申請補助。(蔡依珍攝)

新冠肺炎衝擊百工百業，勞動部祭出3萬補助無雇主的自營業者，桃園符合資格者有8萬2533人，連日來已有1／8提出申請、243人已領到首月1萬元，但有人抱怨投保才差1千元就少領3萬元、也有人2月才調高投保薪資也被屏除在外，紛紛希望放寬資格。勞保局提醒一定要經過工會申請，全市職業工會也加緊趕工，紡織工會甚至14名理監事都到第一線幫忙，市長鄭文燦22日勉勵，也宣布達成率最高的前5個職業工會將頒發獎勵金。

「紓困要像及時雨！」鄭文燦說，勞動部針對無雇主的自營業者，只要是中華民國國籍，3月底前在職業工會投保薪資2.4萬以下，且2018年所得課稅未逾40.8萬元、未領取其他部會補貼，就能透過投保的職業工會，申請每月1萬元、最多3個月的紓困金，他強調紓困要有感、有效，期許勞保局以7天撥款為目標，讓勞工「落袋為安」。

桃園共有逾300個職業工會，其中縫紉業職業工會會員數冠全桃、共有1萬440人，符合資格者有4244人，開辦以來排隊人潮不斷，不但派出3員工輸入資料、2人專責核對，14名理監事也輪班到第一線協助，至今已有2159人提出申請。

縫紉業職業工會理事長邱山林直言，女裝業績還維持7成、男裝只剩2成，大家不買也不訂做衣服、遑論修改，「真的很慘！」鐵工業職業工會副理事長黃淡松也說，目前都仰賴2月以前的訂單，單量至少少3成，工廠幾乎停擺，甚至有會員撐不下去乾脆改行。

邱山林和鐵工業職業工會理事長黃阿和都表示，因受理資格限制第1、2級投保級距者，有人在第3級2萬5200元，「只差1200元就和3萬補助擦身而過！」更有人2月才調高投保級距只能鎩羽而歸，還沒取得國籍的外籍配偶也被排除在外，直言符合資格者以年輕人居多，資深勞工多投保較高級距，「只能自我安慰可以自立自強不需政府幫助！」也希望資格限制能再放寬一點。

勞工保險局桃園辦事處主任陳正和表示，桃園辦事處已湧入6800件，加上網路申請已破萬件，坦言近來諮詢電話和來客數都增加3成，許多在一般公司行號上班、薪資在2.4萬以下者也來洽詢，約有1／4不符規定，提醒一定要經過工會申請，但若是4月1日才調高投保級距、或是受雇公司行號又兼差在職業工會加保者，都能成功申請，受理時間至5月22日，勞保局會全力作業，力拚收件7天內完成撥款。

「這次來工會是來領錢不是繳錢！」鄭文燦說，全市職業工會都加緊趕工，紡織工會甚至14名理監事都到第一線幫忙，他勉勵鐵工和紡織工會，送補給營養品加油打氣，也宣布達成率最高的前5個職業工會將頒發獎勵金。

(中時 )