全球首家24小時營運書店就在台灣，敦南誠品書店因都更即將在今年5月31日告別東區，外界關注是哪家書店接手24小時書店！誠品在4/23世界閱讀日公布答案，「新24小時書店」位在誠品信義店3樓。新24小時書店有唱片行、生鮮超市，還有深夜咖啡與調酒，打造一座「生活與晝夜閱讀的博物館」。誠品敦南店倒數活動依舊，閉幕日當天會有連續18小時不間斷講座馬拉松、戶外廣場舉辦「星空下的Live騷動」，邀書迷一起陪伴敦南店最後一夜。

誠品敦南店倒數一個月「31天異想倒數」，邀請讀者參與書店裡的無限想像。（誠品提供）

創立於1989年的誠品敦南店不只是全球第一家24小時營業書店，也是台北東區一盞文藝的明燈！誠品敦南店倒數一個月「31天異想倒數」，5/1首先登場的是「毛小孩伴讀日」，邀請超人氣明星柴犬「Q將」擔任一日店長，歡迎讀者帶著家中的毛小孩到誠品敦南店「親子共讀」。

誠品敦南店即將於今年5月31日熄燈，倒數活動也在進行中。

浪漫的5/20，誠品敦南店變身「一日婚紗館」開放讀者報名到書店裡拍婚紗；此首度開放拍攝畢業紀念照、歌手韋禮安書店駐唱、作家酒吧、深夜吃泡麵等31種驚喜。感謝讀者的支持，誠品敦南店5/1-5/31也推出Final Sale回饋。

5.31誠品敦南店閉幕日晚間7點於戶外廣場舉辦「星空下的Live騷動」，由旺福(圖)、四分衛、脆樂團、昆蟲白等樂團輪番接唱，用歌聲陪伴大家迎接最後倒數。（誠品提供）

5/31誠品敦南店閉幕日，邀請讀者一起說再見！，當日有24小時不停歇的活動：從凌晨零時起多位名家連續18小時不間斷講座馬拉松，PChome董事長詹宏志首次於凌晨4點30分開講，講座壓軸則由陳文茜女士擔綱！晚間7點於戶外廣場舉辦「星空下的Live騷動」，由旺福、四分衛、脆樂團、昆蟲白等樂團輪番接唱；這天戶外也有一卡皮箱創意市集；誠品也打造「靈感不打烊巴士」，從誠品敦南店接駁讀者到新24小時書店誠品信義店，以閱讀共度不眠之夜！

法國藝術家Emmanuelle為誠品敦南店這打造的「100 colors｜光譜漫遊」繽紛場域。

5/29試營運的「新24小時書店」位在誠品信義店3樓，書店每月雙週六將舉辦名人夜讀活動；「外文專區」接軌國際，「藝術專區」嚴選等當代設計藝術品、規畫設計者必訪書房PANTONE專區，更首創琴藝展演空間，邀請演奏家於書店內彈奏鋼琴，創造音樂和書籍共存的閱讀環境；24小時的「誠品音樂館」，是全台誠品最具規模的黑膠館。

2006年起誠品敦南店舉辦「一卡皮箱SHOW自己」是許多創作者展現的舞台、夢想的起點。（誠品提供）

還有24小時「書菜配」！全台唯一24小時書店裡的生鮮超市「誠品知味市集」，提供產銷履歷健康食材，6/1將邀請曾獲法國最高藍帶騎士榮譽勳章藍偉珉主廚，結合COOKING STUDIO料理實演展開首場「深夜裡的餐酒館」eslite Café從上午8點營業至凌晨1點，夜晚還提供調酒及燒餅蔥蛋、雞爪凍滷味拼盤、牛肉麵、小籠包等庶民小吃，微醺放鬆閱讀的想像。

(中時電子報)