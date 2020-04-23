上海市人民政府舉辦「五五購物節」會上，蘇寧易購表示將為上海消費者推出「超級百億補貼」，在發放3億元（人民幣，下同）消費券基礎上，再加碼發放消費券，消費券累計將超過20億元。

據新浪財經報導，蘇寧易購方面表示，還將額外發放「爆品專屬補貼」、「分期免息補貼」、「以舊換新補貼」等讓利。

而上周蘇寧聯合家樂福，先對上海消費者發放總計3億元的消費券，目前領券人數超300萬，整個消費券的發放將橫跨整個上海購物節，持續到6月底結束。

(旺報 )