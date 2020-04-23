蘇寧易購：上海五五購物節期間 累計發放20億消費券 17:132020/04/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇寧易購表示，將在上海「五五購物節」期間，發放合計20億元人民幣消費券。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海市人民政府舉辦「五五購物節」會上，蘇寧易購表示將為上海消費者推出「超級百億補貼」，在發放3億元（人民幣，下同）消費券基礎上，再加碼發放消費券，消費券累計將超過20億元。 據新浪財經報導，蘇寧易購方面表示，還將額外發放「爆品專屬補貼」、「分期免息補貼」、「以舊換新補貼」等讓利。 而上周蘇寧聯合家樂福，先對上海消費者發放總計3億元的消費券，目前領券人數超300萬，整個消費券的發放將橫跨整個上海購物節，持續到6月底結束。 (旺報 ) #消費券 #補貼 #上海 #購物節 #消費者 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸推消費券 溫州狂撒18億人民幣 04:092020/04/19 全球財經 法制局提醒新人詳讀婚攝契約 珍藏人生最美時刻 09:072020/04/19 生活 武漢發消費券 約5億元人民幣 04:102020/04/20 兩岸要聞 頂級髮廊抗疫 想方設髮 04:102020/04/20 時尚消費 外送防疫再升級 推無接觸服務享用美食更安心 13:402020/04/20 財經 工商團體談紓困 善待.善貸.善用 04:102020/04/21 財經要聞 新世代金融基金會：消費券的數位時代版 15:012020/04/21 財經 傅崐萁籲 減稅、發消費券或現金 都納入紓困振興 23:052020/04/21 政治 全球防疫 虛擬通路大崛起 04:102020/04/22 證券．權證 陳冲促發數位消費券 人人有獎 04:102020/04/22 財經焦點 兩岸熱門新聞 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 熊貓的報恩：陸民間再掀對日捐贈口罩熱潮 - 時政 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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