面對新冠肺炎疫情，許多中小型企業幾乎只能苦撐，恐引爆一波企業倒閉潮，對此，北京當局也不斷推出刺激經濟政策，中國人民銀行也從2月起啟動7天與14天逆回購，以及兩階段定向降準，截至上周三為止，長期資金釋出1.5兆元人民幣(以下單位同上)，短期資金釋出4500億元。然而，有外媒指出，深圳也在同時提供中小企業貸款，但資金卻沒有被拿來紓解營運壓力，反而流入房地產市場。

據南華早報報導，官方數據統計，深圳銀行在2020年第一季度發放了3158億元新貸款，比去年同期增加718億元，這些新發放的代款當中，有8成提供給企業。

報導提到，一名民眾聲稱，他獲得其抵押品70％的貸款，年利率為4％，比1年期貸款基準利率4.35％還低。在新冠肺炎疫情爆發前，民眾從抵押品獲得的貸款只能獲得50％左右額度，但在疫情大流行後，銀行現在可以提供最多至90％的水平，甚至得到6個月的利息補貼。

然而，該民眾也透露，他拿到這筆錢並真正目的不是要拿來重振公司業務，兒是要繳納3個月的房屋貸款。

但這個事件不是個案，北京當局提供貸款協助陷入困境的大陸中小企業，但反而助長深圳房地產產業泡沫增長速度。根據大陸國家統計局的數據，3月份深圳的房價比2月份上漲了1.6％，超過大陸70個主要城市。

在企業啟動無薪假以及失業率上升的壓力下，深圳一家私人投資公司客戶經理Alice Chen表示，深圳的企業家對於北京的政策有著高敏感度，並會充分利用這些變化來符合自身利益需求，當銀行開放申請中小企業貸款，這些人也會跟著出手，甚至一些大膽的投機客建立空殼公司，來取得這些貸款投資房地產市場。

中國人民銀行深圳分行也發表聲明，將嚴厲打擊任何濫用資金的行為。不過，深圳房市持續火熱卻是不爭事實，有民眾表示，居住在大陸一線城市，比起任何的投資避險措施都還來得安全。

根據新華社報導，中共中央政治局17日召開會議，針對新冠肺炎疫情對經濟衝擊進行討論，中共總書記習近平提出，擴大內需、釋放消費潛力，並為復工復產、復商復市做好準備，也要提供資金協助中小企業度過難關。至於房市方面，習近平強調「房子是用來住的、不是用來炒的」，要促進大陸房地產平穩健康發展。

(中時電子報)