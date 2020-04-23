延後出貨拉抬批發業 但疫情重創餐飲業 16:292020/04/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處23日公布3月批發、零售及餐飲業營業額，批發業3月營業額9,054億元，年增7.9%，金額創下歷年3月新高。統計處解釋，主要是遞延出貨及提前備貨的雙重力道拉抬，加上防疫需求推升部分原料設備銷售，讓批發業表現亮眼。 另外受到肺炎疫情影響，民眾減少出門消費，連帶影響整體經濟。餐飲業受到疫情影響，觀光客驟減，加上國人減少外出旅遊及聚餐，3月餐飲業營業額519億元，年減21%，創下開辦統計以來最大跌幅。 (工商 ) #批發業 #拉抬 #餐飲業 #統計處 #營業額 也許您會感興趣 推薦閱讀 何依霈直播救業績 04:102020/04/19 娛樂新聞 外送國家隊「有無外送」 首發最高雙倍補助搶客 18:042020/04/20 生活 【闆娘失顏面2】女星親自調製手搖 還賣到國際去 07:302020/04/21 娛樂 不戴口罩我不買 嘉市要求餐飲業戴口罩違者開罰 16:432020/04/21 生活 助產業過難關 經濟部5面向擴大紓困 04:102020/04/22 投資理財 防疫升級 嘉市餐飲業全戴罩 04:102020/04/22 地方新聞 考量員工生計 屏東餐飲業者疫情期間逆勢展店 17:212020/04/22 生活 iCHEF：餐飲業慘況更勝SARS 04:092020/04/23 產業．科技 《傳產》疫情重擊 餐飲業營收衰退超越SARS時期 07:442020/04/23 財經 3月工業生產年增10.41％ 連二紅 16:102020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 獨》疫情衝擊！長榮航阿莎力「請無薪、送有薪」 - 財經 美股熊市還沒完！花旗警告：留意這訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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