經濟部統計處23日公布3月批發、零售及餐飲業營業額，批發業3月營業額9,054億元，年增7.9%，金額創下歷年3月新高。統計處解釋，主要是遞延出貨及提前備貨的雙重力道拉抬，加上防疫需求推升部分原料設備銷售，讓批發業表現亮眼。

另外受到肺炎疫情影響，民眾減少出門消費，連帶影響整體經濟。餐飲業受到疫情影響，觀光客驟減，加上國人減少外出旅遊及聚餐，3月餐飲業營業額519億元，年減21%，創下開辦統計以來最大跌幅。

(工商 )