新冠肺炎疫情紓解遙望無期，政府推出口罩實名制度，但連江縣4鄉5島人口分布不均，各鄉衛生所口罩卻不能互相流通，導致南竿鄉兒童口罩供不應求，東引、莒光衛生所卻出現上千口罩庫存，連江縣長劉增應今（23日）再度向中央反映，終獲得中央同意縣府可彈性調度。

新冠肺炎疫情，民眾瘋搶口罩，中央政府祭出口罩實名制，但連江縣人口老化，縣內民眾以年長者居多，儘管政府推行網路預購等措施，鄉親們仍多前往衛生所排隊購買。

口罩實名制上路至今卻出現不少問題，馬祖與大陸僅有一水之隔，更是防疫最前線，馬祖南竿鄉人口最多，2月起即出現民眾排隊、一罩難求的現象，反觀，莒光、東引兩鄉間因人口數不多，3衛生所成人、兒童口罩庫存逾千個以上，引發鄉親們抱怨。

連江縣疫情指揮中心自2月起多次向中央流行疫情指揮中心反映，劉增應昨再透過中央與地方縣市首長召開防疫指揮中心視訊會議向中央反映，獲得指揮官陳時中同意試辦，今（23日）起立即實施。

(中時 )