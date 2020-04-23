因新冠肺炎全球大流行導致生產受阻，以及智慧手機與電視機需求大減，LG顯示器（LG Display）公布連續第5季的營業虧損。

LG顯示器周四公布，第一季營收年減20%，為4.72兆韓元。營業虧損為3620億韓元（2.947億美元），較去年同期的虧損1320億韓元大增，但小於市場預估的虧損3900億韓元。淨損為1990億韓元，高於去年同期的淨損630億韓元，但小於市場預估的淨損3550億韓元。

LG顯示器在聲明中表示，受新冠肺炎疫情影響，未來需求料將震盪加劇，儘管居家令與隨之暴增的線上活動將帶動資訊科技產品需求，但產業情況仍然艱困。該公司預估需求可能比原先預期的下滑10%，第二季電視機與手機的需求將大幅衰退，但公司將試圖在下半年扭轉營運。

為了控制虧損，LG顯示器之前已經宣布今年底前在南韓國內的LCD TV面板廠將停產。三星顯示器上個月也宣布年底前全面停產LCD面板。LG顯示器對此表示，三星停產傳統LCD面板的決定，不會對供需平衡造成重大影響。

(時報資訊)