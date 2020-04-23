信邦(3023)因有效掌握客戶端需求，且去年第4季提前生產備庫存，化解第1季大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工衝擊，單季稅後盈餘為4.48億元，年成長22.84%，為歷年同期新高，每股盈餘為1.93元，隨著各產業需求增溫，且新產品電動自行車開始出貨，信邦預估，第2季營收可望逐月攀升，業績將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高。

第一季雖有新冠狀肺炎疫情影響，信邦因能掌握客戶端的需求，已將農曆假期期間的產能需求，調整至去年第4季淡季期間生產，在2月產能不足的狀態下，仍有庫存可供出貨，降低疫情對第1季營運影響，單季合併營收達44.83億元，較去年同期成長11.83%，創下歷年同期新高，單季合併毛利率25.72%，與去年同期合併毛利率相同，由於營業費用管控得宜，僅較去年同期成長0.23%，單季稅後盈餘4.48億元，較去年同期3.65億元成長22.84%，亦是歷年同期新高，單季每股盈餘為1.93元。

信邦表示，由於MAGIC五大產業需求均優於第1季，且新產品電動自行車自4月開始出貨，加上大陸廠區生產目前已恢復正常，稼動率幾乎達100%，預估第2季營運將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高。

(時報資訊)