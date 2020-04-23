半導體測試介面廠精測（6510）今日召開線上法說，總經理黃水可表示，由於新冠肺炎疫情影響各地驗收進度，預期第二、三季將有部分遞延認列效益，但坦言目前下半年市況仍不明，有待觀察疫情發展狀況。法人預估，精測第二季營收可望季增10～20％。

精測2020年首季合併營收9億元，季減10.64％、年增達48.48％，改寫同期新高。毛利率52.59％、營益率24.23％，低於去年第四季53.65％、30.49％，優於去年同期50.58％、18.82％。稅後淨利1.78億元，季增8％、年增達90％，每股盈餘5.46元，雙創同期次高。

以產品應用觀察，AP貢獻達57.％最高，射頻（RF）10.8％、高速運算（HPC）6.5％。單就垂直探針卡（VPC）應用觀察，亦為AP占62.5％最高，HPC占19.2％、RF占12.4％。首季VPC營收占比提升至26％，較去年第四季25％提升。

黃水可表示，精測首季出貨維持不錯狀態，但因疫情造成各地驗收進度遞延，使首季營運表現仍與預期略有落差。預期第二季可望加速完成驗收。簡志勝指出，由於目前市況較混沌，客戶某些行號訂單需求可能遞延，但整體訂單能見度與年初差不多，符合公司預期。

展望今年，黃水可表示，精測在經營鞏固既有客戶之餘，亦將持續拓展新產品、新市場、新客戶，短期聚焦AP、RF、HPC等5G及人工智慧（AI）相關領域。簡志勝指出，今年營收成長主要動能仍來自AP，但VPC對整體營運貢獻亦將提升。

精測財務長許憶萍表示，公司毛利率變化主要根據產品銷售組合變動，由於公司產品高度客製化，成本依製程複雜度而異，且公司持續降低客戶集中風險、優化產品銷售組合，期望毛利率維持50～55％的長期目標區間。

許憶萍指出，今年營業費用估占營收28～30％，其中研發費用約17～20％，3成用於基礎研發、3成用於鞏固技術優勢、4成投資未來營運成長動能，如探針卡的關鍵元件及材料開發。今年資本支出約9億元，其中機器設備約近3億元，廠房費用則降至約4億元。

黃水可指出，目前探針卡月產能達30萬針（pins），目標年底達100萬針。同時，公司採用自製關鍵零組件的比率持續提升，目前部分HPC及AP產品已採用自製針量產，使毛利率維持目標區間，未來有機會大部分採用自製針、少部分外購。

(時報資訊)