美國空軍的「雷鳥」(Thunderbirds Squadron)特技小組，與美國海軍的「藍天使」(Blue Angels Squadron)特技小組，罕見的在同一個空域訓練飛行，在佛羅里達州彭薩科拉(Pensacola )的天空，出現兩支特技小組同時都在編隊飛行，網友立即將這罕見的畫面錄下來，貼到Instagram上。

任務與目的(Task and Purpose)報導，美國空軍與海軍的飛行員，各自有各自的傲氣，所以「雷鳥」與「藍天使」兩支特技飛行員很少一起飛行，除非是重要的共同節日，不然幾乎是「王不見王」，不會在同一個場合出現。

然而事情總有例外，星期二在彭薩科拉附近的海岸線上，就看到「雷鳥」與「藍天使」同時飛行，並且有一些圍觀者觀看了表演。

Instagram的loftisjohn網友發布的影片，先是出現雷鳥小組F-16戰機的6機三角編隊，緊接著在後方又出現了7架藍天使小組F/A-18戰機從後方，同樣是三角編隊通過，影片話外音也出有人在討論「那是藍天使 ，再看！那是空軍的雷鳥。」

藍天使的總部就位在彭薩科拉海軍航空站(NAS Pensacola)，而雷鳥小組的總部位於內利斯空軍基地(Nellis AFB)，所以應該是雷鳥小組前來彭薩科拉拜訪。

美國國防部並沒說明兩個特技隊聯合訓練的原因，一些人推測，兩支飛行隊可能將會一起在全美巡迴表演，為新冠疫情期間的美國民眾提振士氣，並且感謝醫護人員的貢獻。

(中時電子報)