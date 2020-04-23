中科實中張智淵（右）多益考取滿分990分，第一志願台大物理系，同學鄭博軒（左）繁星計畫錄取陽明大學醫學系。（王文吉攝）

中科實驗中學學風自由，今年學測表現優異，繁星及個人申請入學有8成錄取國立大學，家長會發出20萬元獎學金。（王文吉攝）

多益成績頂天！中科實驗中學高三張智淵多益考取滿分990分，學測也拿到59級分，個人申請第一志願是台大物理系，對天文深感興趣的他，夢想探索浩瀚宇宙；同為數理實驗班的鄭博軒因母親大病治癒，他在國中畢業就開啟從醫心願，繁星計畫如願錄取陽明大學醫學系。

張智淵因父親外派工作，小學在美國就讀，奠定英文基礎，多益輕鬆拿下990分滿分，學測英文作文還被教育部選為範本。張智淵說，自覺英文還不錯，就加強數學及自然，並代表學校參加學科能力競賽，擔任物理、地科選手。

張智淵表示，因曾參觀佛羅里達NASA太空總署，加上高中地科老師及天文學者孫維新的啟發，最喜歡到山上觀星，希望能從事天文的研究工作，探索宇宙未知世界。第一志願是台大物理系，學測考取59級分，應可望如願。

鄭博軒因母親大病治癒，讓他在國中畢業就開啟從醫心願，高一選讀生化專題課程，並參加哈佛英文領導營，增加外語能力，可惜學測失常，成績不如預期，但他靠著成績維持校排前1％，透過繁星計畫錄取陽明大學醫學系。

繁星計畫需經第二階段面試，鄭博軒笑說，校長、爸媽充當他的面試官，增加自己的應對能力，如願錄取。問及維持校排前1％壓力很大？曾獲台中文學獎佳作的他引用作家三毛名言「夢想可以天花亂墜，理想是我們一步一腳印踩出來的坎坷道路。」沈穩應對超乎同齡。

校長林坤燦表示，該校學風自由，讓孩子空間發揮自我，學生選修「專題課程」，研究自己興趣領域，而且代表學校到國外交流的機會很多，可訓練學生語言及表達能力。今年學測表現優異，繁星及個人申請入學有8成錄取國立大學，家長會更為此發出20萬元獎學金。

(中時 )