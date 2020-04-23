新冠肺炎在台灣確診人數呈緩慢成長，海軍敦睦艦隊官兵在高雄趴趴走，也讓高雄市長韓國瑜不敢輕忽、全力防疫，而韓國瑜的防疫表現究竟如何？時代力量今公布最新的防疫民調，高雄人的感受、或許可供參考。

據《時代力量》今23日上午公布「趨勢民調」所做韓國瑜的最新「防疫民調」，針對「請問您對高雄市長韓國瑜整體防疫的表現，感到滿不滿意？」，數據顯示，非常滿意者占15.1%、還算滿意占19.9%、不太滿意占23.5%、非常不滿意占17.6%，另外，無明確意見者占比最多，達23.9%。但先前在高雄市政府努力下，可是六都唯一保持連續三個月零本土確診病例紀錄。

時代力量高雄市女議員黃捷則指出，「韓市長到底是在怕什麼？遲遲不進市議會備詢」，「國民黨團以防疫為由卡防疫報告，難道連市民的健康和經濟都置之於不顧？」，「韓市長這樣差勁的防疫成績，不如回頭是岸、誠實面對高雄巿民」。

此次民調係由「趨勢民調」於4月18日至20日所做民調，調查方法採市話隨機抽樣調查，調查範圍與對象是以設籍高雄市年滿20歲以上市民，成功有效樣本數為805份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.5%。

有網友看完民調直呼，「未表態意見的不少，韓市長努力防疫，市民還是看的到」、「時力這麼討厭韓的民調，都還有35%，看來實際更高」、「韓市長加油，繼續做好份內事務」、「你們的民調能信嗎？乾脆市長讓你們做好了，無聊防疫還再搞政治，想害死高雄人嗎？」。

但也有網友開酸，「看到滿意還有超過三成，讓人感受到平行時空真實存在」、「滿意的這麼多我也是傻眼」、「天啊！還有35%，真是活見鬼」、「韓草包滾蛋」。

(中時電子報)