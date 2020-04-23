號稱史上最超值的第2代iPhone SE即將於24日正式開賣，可說是接下來母親節獻給長輩的最佳獻禮！遠傳除了推出手機0元的專案價外，搭配指定方案還能以38折優惠帶走AirPods 2無線耳機！更祭出iPhone多款指定機型有感降價活動，包括iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 7 Plus等機型搭配雙飽方案，最高再狂降4,000元，還有加碼iPad平板、Apple Watch、AirPods等多項Apple商品的優惠，力挺孝親的你！

全新備受矚目的新一代iPhone SE正式登台，搭配遠傳4.5G超極速方案，月付$1399資費，最新iPhone SE享0元帶回家，除了享有上網吃到飽不降速、網內互打免費的「雙飽」優惠，限時加碼送「網外免費打」(每月最高1300分鐘)，打電話不用再分網內外！此外，遠傳再祭出超甜優惠，到遠傳申辦iPhone SE，即可享「好禮1+1」，搭配指定方案以38折超殺價格帶走最夯的AirPods 2！母親節暖心獻上新手機，絕對是現代孝子的聰明首選！

iPhone SE開賣當天，消費者至遠傳信義威秀、台北資訊園區、台北館前、新竹站前、逢甲福星及高雄瑞豐等六家門市，各家前五名申辦iPhone SE的用戶，搭配遠傳999以上方案，可額外獲贈「超薄Qi無線充電盤」早鳥禮。於遠傳全台直營門市選購iPhone SE，加購最新的AirPods Pro，再獨享9折優惠價，買手機保護殼加購保貼，也有5折優惠！加購friDay影音戲劇娛樂包，購機價再折1,100元！同時申辦行動裝置險，再享App store購物金300元！首次訂購iCloud並綁定遠傳帳單現享首月免費，最高2TB儲存空間保存每個精彩時刻！

遠傳也同步提供果粉免出門、輕鬆線上辦的管道，明日上午8:00起在網路門市申辦iPhone SE，搭配999以上方案即享friDay影音90天免費看、行動裝置保險三個月優惠，還有網路門市500元 配件購物金！

若媽媽需要大螢幕的iPhone 手機，遠傳也推出iPhone XS Max、iPhone XR等指定機款的超值回饋，搭配1399雙飽方案，手機價最低千元有找！喜歡Touch ID指紋辨識，不受戴口罩影響的iPhone 7 Plus 月付999 即可0元帶回家。只想買單機的果粉也不要錯過，在全台直營門市或網路門市購買iPhone11系列、iPhone XS Max 系列手機，不但指定機型最高可折抵2,000元，加碼再送市價達2,690元的生醫面膜組，讓媽媽美麗一「夏」！

遠傳「寵i媽咪」優惠超多，Apple Watch Series 5 LTE版，凡申辦1399方案搭配一號多機服務，專案價0元起；或是購買iPad WiFi/32G (2019)搭配999以上方案，也是千元有找！新申辦或攜碼另享遠傳friDay影音半價優惠，用大螢幕陪媽媽追劇最貼心，還能獲得1,500元的friDay購物金！此外，網路門市貼心幫媽咪換大螢幕，現在換iPad Pro (2018)、筆電享最高優惠$6000。

(科技)