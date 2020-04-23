國防部下午表示，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965)，4月12日經巴士海峽進入南海，於昨（22）日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。罕見的是，國防部破天荒首度公布遼寧艦的空中偵照圖，相當珍貴，甚至還可清晰看見飛行甲板上停放一架戰機。

國防部表示，遼寧艦訓練期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。

4月12日當天，國防部也曾發布新聞，中共遼寧號航空母艦(CV-16)編隊及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542／598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965)，本（4）月初離港後於黃、東海從事航訓，（11）日由東海航經宮古水道後，（12）日由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。

(中時電子報)