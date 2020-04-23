龍華科大屋頂太陽能發電場鳥瞰全景。(校方提供／賴佑維桃園傳真)

龍華科技大學22日啟用裝置容量近500kw的太陽能發電場，每年發電量可達50萬度，減碳量高達279公噸，相當於0.7座大安森林公園的吸碳量。成功打造校園節能示範場域，也為世界地球日50週年，展現全校師生對環境永續的決心及具體成果。

施工及維運團隊淞英能源開發公司董事長楊淞壹、晶元綠能股份有限公司董事長侯信博，以及龜山區迴龍里長徐麗月等人出席見證，負責電場工程規畫的新加坡商Sunseap集團董事長潘凌峰，因疫情影響未能與會，還以視訊方式，祝賀龍華科大為環境永續跨越歷史性的一步，同時期盼未來雙方加強綠能及工業等領域的產學合作夥伴關係。

龍華科大校長葛自祥表示，學校非常重視環境永續，本次與Sunseap集團合作，在校園機械工程系、電子工程系、第一及第二教學大樓的屋頂，設置廣達4千2百平方米、約1280坪的太陽能發電場，共有1479組的太陽能模組，裝置容量將近500千瓦，年發電量可達50萬度，減碳量則達279公噸，相當於0.7座大安森林公園的吸碳量。

葛自祥表示指出，建置本套太陽能發電系統，除可提升再生能源使用率，由於屋頂設置太陽能板具有隔熱作用，平均可降低頂樓教學設施內的室溫達2.5℃，有效節省冷氣空調等電力消耗。此外，這套太陽能發電系統也與台電公司併聯，學校每年可從整體發電量，獲得一定比例的場地租金回饋收入，為學校創造更多綠電收益，並讓校務發展更加穩健。

(中時 )