瑞工率高三統測生前往文昌帝君殿前拜碼頭，為考前進行祈福。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞工率高三統測生前往文昌帝君殿前拜碼頭，為考前進行祈福。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工將於22日下午2點率領高三生前往板橋大觀書社在文昌帝君前辦理高三統測考前祈福活動，為鼓勵三年學生參加四技二專統一入學測驗，發揮實力勇奪高分，同時以象徵「包高中」來庇佑學生考試順利，考上理想學校，瑞芳高工特別由學務處、輔導室及教務處共同主辦、家長會協辦，致贈「金榜題名狀元袋」給考生能「高中狀元」，並致贈「包、糕、粽」餐點，祝福高三考生均能「包高中」，本次活動同時也邀請了大觀書社、高三導師及學校行政同仁等共同參與，為考生致上考前的祝福。

瑞工指出，活動特別挑選在板橋區大觀書社的文昌祠舉行，是因為大觀書社長期以來關心偏鄉的技職教育，多年來挹注多項獎助學金給瑞工的同學們。大觀書社舊稱大觀義學，位於林家花園旁，建於1873年，列為國家三級古蹟。既是學堂，也是廟宇，正殿供奉文昌帝君，座前同祀孔子，是新北市政府每年舉行祭孔地之一，義學的右側牆壁「大觀義學碑記」述說當年，板橋林家為化解「漳泉械鬥」族群仇視心理，捐資興建書社，教育漳泉子弟習文，促進族群融合，也帶動板橋的文風。今日仍作為教育用途，兩邊廂房改建為「大觀幼稚園」，培育國家未來的主人翁。

瑞芳高工家長會常怡華會長表示，感謝學校辦理這樣有意義的祈福活動，讓高三的同學們可以靜下心來專心準備考試，統測是升科大最重要的入學考試，同時更要感謝長期以來協助瑞工辦學的大觀書社，這樣的活動可說是意義非常重大。

財團法人新北市大觀書社鄭義鈴總幹事則表示，關心在地、協助弱勢並投資教育，一直以來都是該基金會設立的宗旨與目的，而能挹注瑞工優秀同學們的獎助學金，讓他們都可以專心向學、全心努力，更是該基金會樂意且願意長期資助學校辦學的重要初衷。

參與祈福儀式的製圖三甲徐芳榆同學說，感謝大觀書社提供獎助學金讓她可以專心無後顧之憂的在學校成長與學習，她格外珍惜這樣的機會，將來學有所成之後，必定會將這樣的善行傳承下去，形成一個善的循環；另一位參與祈福儀式的應英三李冠儀同學也特別感謝大觀書社，她一定會本著「取之於社會、用之於社會」的精神，將這筆獎助學金用在正當用途，一定不會亂花，因為她知道這份資源得來不易，她會好好珍惜基金會的善行。

瑞工率高三統測生前往文昌帝君殿前拜碼頭，為考前進行祈福。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工校長顏龍源指出，在這邊要代表學校特別感謝大觀書社對於學校的無私奉獻，對於新北市在地教育與技職教育的付出，讓我們偏鄉的學子得以受惠，對於學校辦學的支持與資源挹注更是助益頗大，再次感謝大觀書社的義舉與善行。

(中時 )