新增第16例在台南走過的足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

敦睦艦隊染疫官兵足跡擠牙膏？台南市長黃偉哲表示，有官兵疫調語帶保留，台南市衛生局持續追查其足跡，下午再度更新第15、16例足跡，包括第15例17日下午曾到永康區松鎰汽車保養廠及東區藝群中華診所，第16例16日上午曾到過北區曾泌尿科、米里飲料店及晚間到中西區尚永機車行和北區嘴饞鹽酥雞，17日上午去過北區小貨車早餐店，提醒當日停留過特定地點市民務必加強自主健康管理。

台南市衛生局指出，持續疫調後，公布新增活動時間與地點供市民朋友參考，以提高警覺；針對新增地點已教導業者室內環境以5％-6％漂白水1000ppm消毒擦拭。戶外環境已由環保局陸續消毒中，請市民勿過度恐慌。

第16案新增活動時間與地點如下：

4月16日

11時45分至11時55分至台南市北區「曾泌尿科」。

12時03分至12時09分至台南市北區「米里飲料店」。

20時46分至21時13分至台南市中西區「尚永機車行」。

21時19分至21時23分至台南市北區「嘴饞鹽酥雞」。

4月17日

09時58分至台南市北區「小貨車早餐店」

第15案病例更新到訪足跡：

4月17日

13：35-13：51永康區「松鎰汽車保養廠」

14：26-14：42東區「藝群中華診所」

(中時 )