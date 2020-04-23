敦睦艦隊染疫官兵足跡擠牙膏？台南市長黃偉哲表示，有官兵疫調語帶保留，台南市衛生局持續追查其足跡，下午再度更新第15、16例足跡，包括第15例17日下午曾到永康區松鎰汽車保養廠及東區藝群中華診所，第16例16日上午曾到過北區曾泌尿科、米里飲料店及晚間到中西區尚永機車行和北區嘴饞鹽酥雞，17日上午去過北區小貨車早餐店，提醒當日停留過特定地點市民務必加強自主健康管理。
台南市衛生局指出，持續疫調後，公布新增活動時間與地點供市民朋友參考，以提高警覺；針對新增地點已教導業者室內環境以5％-6％漂白水1000ppm消毒擦拭。戶外環境已由環保局陸續消毒中，請市民勿過度恐慌。
第16案新增活動時間與地點如下：
4月16日
11時45分至11時55分至台南市北區「曾泌尿科」。
12時03分至12時09分至台南市北區「米里飲料店」。
20時46分至21時13分至台南市中西區「尚永機車行」。
21時19分至21時23分至台南市北區「嘴饞鹽酥雞」。
4月17日
09時58分至台南市北區「小貨車早餐店」
第15案病例更新到訪足跡：
4月17日
13：35-13：51永康區「松鎰汽車保養廠」
14：26-14：42東區「藝群中華診所」
(中時 )
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