雲林縣古坑鄉草嶺峭壁雄風原長140公尺，921大地震後沒入新草嶺潭中，潭水流洩完後，其中一半被土石掩埋，如今只剩70公尺。（許素惠攝）

雲林縣古坑鄉草嶺社區發展協會執行長劉小貞爭取經費，修復峭壁雄風繩索，讓遊客可以攀爬。（許素惠攝）

受新冠肺炎疫清影響，雲林縣古坑鄉草嶺觀光重創，老街空蕩蕩。（許素惠攝）

1999年921大地震改變了雲林古坑鄉草嶺地貌，道路柔腸寸斷，遊客止步，繁華的觀光產業一蹶難振，居民共識交通是重振產業的命脈，近年來積極爭取各項計畫經費整修，如今不僅草嶺10景等風華再現，居民也練就了十八般武藝，司機、導遊兼保母，疫情當前，遊草嶺最安全。

「921前的草嶺，一到假日就像墾丁大街那樣人擠人，921以後差很多」，36歲的王啟賢表示，因為草嶺是「溪（溪頭）阿（阿里山）縱走」必經之地，大地震後路都斷了，就算遊客想來也進不了。

草嶺社區發展協會執行長劉小貞2011年接下理事長，大公無私的地為地方整體發展考量、謀畫，用力爭取水土保持局及雲林縣府各項補助，逐一疏通被落石土方阻隔的小徑，縫補修復四通八達各景點網絡。

劉小貞表示，山區整修工程不易，直到今年才大功告成，峭壁雄風、水濂洞、青蛙石、幽情谷、奇妙洞、同心瀑布、斷魂谷、清溪樂園、連珠池、斷崖春秋等草嶺10景，玩透透不是問題，就連萬年峽谷也解封了，加上石壁社區的雲嶺之丘、木馬古道、五元二角等，小路步道都很完善。

劉小貞說，隨著交通步道的修繕，遊客也漸漸回流，居民努力上課學習、考證照，許多都取得中巴駕照、導覽證照，不料，遇到新冠肺炎疫情，產業再次重創，即使假日，商街仍空蕩蕩，僅有零星遊客，其實疫情當前，避開人流來草嶺享受大自然的鬼斧神工最舒暢，也最安全。

(中時 )