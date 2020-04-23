為協助企業度過疫情難關，資誠PwC推出新冠肺炎遠距診斷數位工具，幫助企業了解新冠肺炎疫情對整體營運的潛在影響，並評估企業的準備程度，協助企業制訂因應策略。

資誠（PwC）聯合會計師事務所數位經濟產業負責人劉鏡清表示，新冠肺炎疫情持續對全球人類和企業帶來嚴峻挑戰，部分企業的營運中斷可能會持續數個月，企業必須做好準備，將危機化為轉機。

劉鏡清指出，遠距診斷數位工具，可幫助企業了解疫情對危機管理、勞動力、營運和供應鏈、財務和流動性、稅務、品牌策略等影響等六個關鍵面向的影響。

舉例來說，若企業需要重新考慮其財務預測、財務模型，以及與投資人溝通的方式，即可透過該系統，只要用email帳號登入系統，約20至30分鐘完成這項評估後，將立即收到一份客製化的評估報告，PwC將分析企業在六個關鍵面向的得分，並提出客製化的建議，以協助企業思考下一步，建立自身的優勢，重新關注需要補強的地方，幫助企業訂定應對計畫。

受評估的企業也可和全球各產業進行基準比較，包括消費市場、能源與公用事業、金融服務業、政府與公共服務業、健康產業、工業製造與汽車、科技、媒體暨電信業等。若有疑問，也可進一步聯繫PwC團隊，深入解讀評估報告。

劉鏡清也強調，企業必須透過數位化的方式，才能更有效率及更有效果地做出因應。企業必須強化遠距工作數位能力、遠距管理數位能力、數位業務能力、智慧生產與運作的數位能力、數位整合供應鏈能力這五大能力，相信可以幫助企業成功抗疫，甚至在逆境中變得更強大，將危機化為轉機。

(工商 )