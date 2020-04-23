中東外銷訂單大減 國瑞神車Altis產線5/4起「做半天、休半天」 16:432020/04/23 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應中東地區受疫情、油價狂跌等因素影響，重挫當地車市，台灣最大汽車廠國瑞汽車整車外銷中東訂單需求減少，國瑞預計從5月4日～18日，將生產銷售神車－豐田Altis的中壢工廠，調整為「半日生產」，半日推動各項教育及工作改善活動，所有員工仍維持正常上下班時間。 國瑞強調，在台灣政府超前佈署的防疫政策之下，新冠疫情尚在控制中，台灣新車市場未受到波及，並且零件供應鏈也供給無虞，所以在國內市場維持正常供應，完全不受影響。 (工商 ) #國瑞 #中東 #神車 #Altis #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 無畏疫情 大陸新政力拚央企深化改革 17:062020/04/19 財經 中東最多 土耳其確診破8萬 04:102020/04/20 國際大事 疫情之後救經濟 嚴宗大提經貿復甦3大方向 09:302020/04/20 財經 斷鏈危機加劇 福特國產車Focus恐缺車 10:292020/04/20 財經 松下投入口罩生產 5月底日產10萬個 23:412020/04/20 財經 《其他電子》鴻海威州廠區 生產醫用口罩抗疫 09:272020/04/21 財經 日產關閉日本總部與設施至5月中 11:562020/04/21 財經 情義相挺！它給大陸200萬片口罩 如今對方回報1.5億片 16:542020/04/21 國際 陳吉仲掛保證 台灣稻米存糧夠吃20個月 23:512020/04/21 財經 中東需求減 國瑞中壢廠5月減班 14:062020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 惹議！居家上班挑自家商旅 新光金回應了 - 財經 - 工商 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 獨》疫情衝擊！長榮航阿莎力「請無薪、送有薪」 - 即時 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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