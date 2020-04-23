因應中東地區受疫情、油價狂跌等因素影響，重挫當地車市，台灣最大汽車廠國瑞汽車整車外銷中東訂單需求減少，國瑞預計從5月4日～18日，將生產銷售神車－豐田Altis的中壢工廠，調整為「半日生產」，半日推動各項教育及工作改善活動，所有員工仍維持正常上下班時間。

國瑞強調，在台灣政府超前佈署的防疫政策之下，新冠疫情尚在控制中，台灣新車市場未受到波及，並且零件供應鏈也供給無虞，所以在國內市場維持正常供應，完全不受影響。

(工商 )