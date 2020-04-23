中央銀行為進一步提振銀行辦理中小企業專案貸款意願，期能擴大本專案貸款成效，調整相關措施，申請融通適用利率由原0.25％降為0.1％，未來將視疫情需要調整融通額度，由目前2,000億元提高為4,000億元。

中央銀行業務局局長陳一端表示，將從4月27日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，由原0.25％降為0.1％，但專案金融機構對中小企業貸款利率則維持不變。同時考量小規模營業人與基層金融機構關係密切，5月4日起將基層金融機構納入小規模營業人簡易申貸方案辦理機構。

陳一端說明，機構辦理程序方面，全國各農漁會信用部承辦本專案貸款，由全國農業金庫彙整後向央行申請專案融通。全國各信用合作社承辦本專案貸款，由合作金庫商業銀行彙整後向央行申請專案融通。

陳一端指出，本專案融通額度，未來將視疫情需要調整融通額度，由目前2,000億元提高為4,000億元。至於融通期限暫維持至2021年3月27日，惟本行將考量政府紓困振興措施實施期間，並視借款人貸款資金需求，於融通期限屆期前，檢討展延續辦。

央行並籲請金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，受疫情影響中小企業（含小規模營業人）能儘速取得營運所需資金。

(工商 )