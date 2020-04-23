新冠肺炎衝擊產業，導致資金需求增加，坊間近期出現打著「防疫紓困專案」名義的攬客簡訊，行政院政務委員龔明鑫今天表示，近期自己都有收到「借錢簡訊」，聯地下錢莊、高利貸都發簡訊，其利息恐怕非常高，呼籲民眾若有紓困需求，還是政府方案最好，跟政府借款也不會有奇怪的人來討債，紓困還是正正當當的最好。

因應疫情衝擊，政府針對企業、個人、小型營業人等提供多項紓困貸款及利息補貼方案，但近期坊間有申請貸款業者看到商機，發出簡訊攬客，內容提及評分通過可貸款60萬元，月付只要8500元，不看負債，利息1.2％起。

龔明鑫表示，這類型的簡訊利息可能非常高，呼籲民眾不要撥打電話去借錢，如果有紓困資金需求，政府方案還是最好，政府不會雨天收傘，也不會有人上門討債，循正當管道借款還是最好。

龔明鑫強調，這類簡訊廣告部一定是照片，但條件比起政府方案差滿多的，實際去談的時候可能會更差，政府方案涵蓋中小企業、勞工、小規模營業人等，全面性照顧道需求，所有人都可以適用方案，不需要用到坊間紓困貸款。

(中時 )