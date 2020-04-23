看好台灣電業自由化的發展趨勢，由傳產、建築房地產、商業、能源等領域業者告知企業合組的中佳電力電廠籌備工作，目前最新進度是已在台中梧棲港區選定土地，並與中油簽定天然氣供應合約及準備配電所選址，預計今年就可以啟動環評。

在政府2025非核家園大方針下，我國藉由天然氣發電的比例將過半，看到這個趨勢，由有房仲教父之稱、前台北市商業會理事長王應傑所發起，在2018年5月成立的中佳電力，將投資120億元，興建總發電量50萬千瓦（500MW）天然氣發電廠，預計在2023年正式商轉，成為國內第8家民營天然氣電廠。目前電廠籌備進度包括土地、天然氣供應、地方政府、環評、銀行聯貸等項目都逐一完成，今年將繼續完成配電所選址，就會進入維期1年的環評工作。

中佳電力董事長王應傑表示，蓋電廠不是像泡麵一樣很快，是曠日費時的工作，先前土地已經搞了一年。在看到台灣未來能源的趨勢發展，天然氣確實是一條穩健可行的事業，另外，從企業經營角度來說，也是配合政府投資台灣。而這個電力事業讓王應傑自己多了一個75歲創業家的新身份。

目前籌備工作包括取得電廠土地使用同意書、中油供氣同意書、台電發電設施及電源線引接同意書、環評核准及地方主管機關同意函後，即可以進入下一階段的2年半建廠規劃。建廠如期完成預計將在2023年7月投入商轉。

中佳電力在王應傑的領頭下，找來幸福水泥董事長陳兩傳、良茂建設董事長陳春銅、欣雄天然氣總經理朱文煌、雄好投資董事長黃文雄、穩鼎石化董事長邱永堂、三圓建設董事長王光祥、百晨企業董事長陳玉華、宏崧源貿易董事長梁銘松及三通國際法律事務所總顧問陳忠富等10大股東，不僅是各界大老所組成的，可以說是台灣輩份最大的民間能源企業。

10大股東籌備初期先各出資1,000萬元，目前實收資本額為1億元，目前資本已經到位3億元。

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(中時電子報)