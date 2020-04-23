大陸網紅周揚青今認了和羅志祥（小豬）9年情逝，不過她卻指控羅志祥4罪狀：約妹、私生活亂、和旗下女星、化妝師有不正當男女關係，甚至進行多人運動，羅志祥則回應，他做不對的會檢討，而名嘴狄志為稍早則對此發文：「理解周揚青肯定是被傷得很重，但先不管這封信是不是報復行為，這麼做真的會比較快樂嗎？」

周揚青認分手！控羅志祥「我不在、你都會約女生」

羅志祥與周揚青分手分得難看，她發長文嘆自己太傻「為什麼沒有在第一次抓到你劈腿的時候就放下呢？」對此，名嘴嘴狄志為則在臉書發文嘆：「哇，這是多麼嚴重的指控！」他表示能理解周揚青肯定是被傷得很重「但先不管這封信是不是報復行為，這麼做真的會比較快樂嗎？」

對於周揚青指控，羅志祥則回應：「我做得不對的我也會檢討 很多事不是隻言片語就可以去說清楚 也不再去解釋」，對此，狄志為也明確指出：「只是必需說，小豬你在愛情的管理，男女關係的處理真的有問題，畢竟出道這麼多年，傳過太多花邊或是跟情色有關的負面新聞」，狄志為原以為周揚青會讓小豬「靠岸」，沒想到最後仍是以分手收場。

狄志為文末也強調，他不是要筆戰，也沒有要評斷誰對誰錯，但不論周揚青的分手信指控是否屬實，無疑早已重創小豬數十年的陽光男孩形象。

狄志為臉書全文。（圖／取材自狄志為聊聊（娛樂兩性生活親子）臉書）

(中時電子報)