國防部今（23）日表示，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542／598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965)，本（4）月12日經巴士海峽進入南海，於昨（22）日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。國防部並公布我空中監控的遼寧號(CV-16)航空母艦空拍圖。

期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。

(中時 )