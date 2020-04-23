遼寧號已過巴士海峽 正在台灣東方域航行 16:432020/04/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共遼寧號(CV-16)航空母艦。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（23）日表示，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542／598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965)，本（4）月12日經巴士海峽進入南海，於昨（22）日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。國防部並公布我空中監控的遼寧號(CV-16)航空母艦空拍圖。 期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。 (中時 ) #海峽 #監控 #巴士 #遼寧 #巴士海峽 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》敦睦2戰艦返國檢疫期間 急出港監控遼寧號航母 15:202020/04/20 政治 4度穿越第一島鏈 遼寧艦壯大戰力 04:102020/04/21 焦點新聞 2艦額外航程 研判監控陸航母 04:102020/04/21 政治要聞 哈爾濱疫情擴散 內蒙遼寧失守 04:102020/04/21 兩岸要聞 美海軍電偵機飛越巴士海峽 近1個月來第17次 11:222020/04/21 政治 嚴德發證實：遼寧艦通過巴士海峽 有執行機密任務 21:462020/04/21 政治 又來了 美機第11度現蹤台灣周邊 04:092020/04/22 焦點新聞 中美軋航母 南海掀巨浪 04:092020/04/23 焦點新聞 遼寧自貿區瀋陽片區 三年註冊企業1.8萬戶 04:092020/04/23 焦點新聞 遼寧艦北返 國防部首度公布空中偵照圖震撼曝光 16:372020/04/23 政治 政治熱門新聞 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 罷韓投票 他從卦象得到結果好嚇人 - 政治 反罷韓還藏一手？陳揮文曝終極大招！網驚嚇 - 政治 綠委批陳道輝哭不是男子漢 宅神用打油詩完爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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