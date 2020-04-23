天道盟太陽會不滿有人違反江湖規矩，踏入自家地盤販毒，竟然用慘忍的手段凌虐藥頭。基宏天道盟一名余姓角頭，發現有外來藥頭沒拜碼頭，就擅自進入基隆地區販毒，怒而執行「家法」，從去年7到8月開始，出動大批小弟將藥頭強押被害人到山上凌虐毆打，甚至拿沖天炮塞入被害人嘴巴及肛門點燃引爆，凌虐手段兇殘。

刑事警察局偵查第四大隊接獲線報，余姓犯嫌自恃天道盟太陽會身分，於基隆市暖暖區及新北瑞芳一帶勒索財物，或強押、恐嚇被害人，從中奪取非法利益，嚴重影響社會治安，因此刑事警察局偵查隊、與基隆市刑事警察大隊共組專案小組深入追查。

經警方追查發現，以余姓犯嫌為首的天道盟太陽會，專門尋找並販賣毒品，以黑吃黑方式搶奪毒品及財物，強押被害人至山上毆打凌虐，再加以勒索，手段極度兇殘，警方從3月起至4月，兵分多路將余姓犯嫌等7人逮捕到案，訊後將依違反組織犯罪防制條例、妨害自由及恐嚇取財等罪，移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。

(中時電子報)