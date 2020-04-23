曾與帝寶名媛李珍妮交往的「衣架大王」陳友亮，被控對女網友強吻、襲胸、舔耳，遭依強制猥褻罪起訴。陳今首度出面澄清，表示指控不真實，且女網友耳朵還驗出其他男性DNA，覺得自己可能被設局。

女網友指控，她在交友軟體Tinder認識陳男，2019年5月17日兩人相約碰面，陳男一早開著黃色賓士跑車接她，載她去吃早餐、買菜，途中卻對她毛手毛腳，她知道陳男有女友而拒絕，陳男卻強壓她強吻、襲胸、摸大腿。

由於女網友當晚傳訊斥責陳男：「為什麼覺得我應該要任你襲胸、親吻、摸大腿？我已經一直跟你說停、不要、夠了！你有尊重過我嗎？」且她左耳驗出與陳男DNA型別相符的唾液，檢察官認強制猥褻罪嫌，起訴陳男。

臺北地院今開庭，陳男庭後原本不想面對媒體，最後在律師勸說下，才決定出面澄清。陳男表示，女網友指控不真實，當天確實有輕吻女網友左臉頰，但女網友沒有反抗，他也沒有出手摸胸、舔耳、摸腿，不知為何女網友耳朵會有他的唾液。

陳男說，女網友當晚突然傳訊罵他，並且報警，讓他覺得很錯愕，檢警不只在女網友左耳採集到他的DNA，實際上還有其他男性DNA，覺得自己可能被設局；辯護律師補充，女網友上車後，一直詢問賓士跑車的價格，以及陳男背景，懷疑她覺得陳男有錢，才會設局。

(中時 )