美國一家網路安全公司22日表示，相信一批獲越南政府支持的駭客，在1月至4月嘗試攻擊中國大陸政府部門的電郵及電腦，以竊取對抗新冠病毒的資訊。

據香港東網報導，網絡安全公司「FireEye」指，來自越南、名為「APT32」的駭客組織，嘗試入侵中國應急管理部及武漢市政府職員的個人及專業電郵帳戶，發送包含追蹤連結的電郵，當中暗藏含病毒的惡意附件。只要用戶打開連結，電腦就會中毒，令駭客得以入侵其電腦。FireEye及其他網路公司的調查員相信，APT32受命於越南政府，他們的行動亦反映很多獲國家支持的駭客攻擊其他政府、企業和衛生機構，企圖竊取新冠病毒的最新資訊。

有網路安全專家認為，事件反映鄰國不信任中國大陸官方發放的疫情訊息。雖然暫時不清楚駭客有沒有成功入侵北京政府電腦網路，但現在的網攻證明從網路罪犯以至獲國家支持的駭客，已迅速重新組織行動以應對新冠肺炎。

(中時 )