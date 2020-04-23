半導體測試介面廠精測（6510）今日召開線上法說，總經理黃水可表示，已不擔心單一客戶掉單對營運造成顯著影響，較關注新冠肺炎疫情衝擊全球消費市場、貿易紛爭影響全球生產秩序及市場變化，雖然目前對公司影響雖不大，但坦言下半年市況仍不明。

針對各界關注大客戶明年的應用處理器（AP）測試板訂單變化，黃水可表示，精測去年遭逢類似情況，但在拓展客戶有成下，營收仍維持成長。公司近2年積極投入研發，隨著市場廣度、客戶數及產品種類增加，單一客戶訂單變化已不太可能對精測營運造成重大影響。

精測副總經理簡志勝表示，精測今年AP測試板市占率預計將高於去年，但明年可能降回2019年水準，主因公司為維持長期毛利率穩定，在產品售價上有一定堅持。不過，因公司持續多元分散客戶及產品，目前單一客戶營收占比均低於3成，單一訂單的影響更低。

黃水可指出，精測成立全球行銷中心，持續致力拓展新產品及新客戶，近期已陸續繳出成績，整體而言，較不擔心單一客戶掉單對營運造成顯著影響，較關注新冠肺炎疫情對全球消費市場影響，以及中美貿易紛爭影響全球生產秩序及市場變化。

黃水可表示，台灣此次受疫情影響在全球狀況算最輕微，半數晶圓代工產能在台灣，使半導體產業影響明顯較小。由於新冠肺炎疫情致使部分歐美供應商停工，目前確實有些不錯的轉單機會，對此將持續努力，預期可望逐步耕耘繳出成果。

精測首季垂直探針卡（VPC）占比達26％，但黃水可對於全年貢獻能否提升仍相對保守，仍預期介於10～20％。他表示，主要考量疫情對大環境及景氣影響，特別是下半年目前狀況不明、仍看不清楚，擔心需求因此趨緩，希望疫情能盡快結束，明朗化後可逐季調整。

至於貿易戰對精測營運影響，黃水可表示，目前對公司影響不大。若發生特定晶圓廠不能替特定IC設計公司生產晶片的最嚴峻情況，雖然短期震盪難免，但仍將有其他廠商出現承接訂單，內部預估均將是公司既有客戶，因此需求將是此消彼長。

(時報資訊)