央行今（23日）舉行臨時記者會，由業務局陳局長一端主持，說明央行「調整」辦理中小企業貸款專案融通相關措施。陳一端表示，為提高銀行承作意願，並期擴大專案貸款的成效，因採滾動式檢討，新調整措施如下：

一、4月27日起調降銀行向央行融通的適用利率，由原0.25%降為0.1%。

二、自5月4日起，將基層金機構如農漁會信用部和信合社等，納入小規模營業人簡易申貸方案辦理機構。

三、央行資金融通採取彈性處理原則，市場有需要，未來可以再追加2000億元，提高到達4000億元。該項融通期限暫時維持到110年3月27日，但會視疫情及借款人的貸款資金需求，在融通期限屆期前，檢討展延續辦。

為了減輕疫情對國內中小企業的衝擊，央行4月1日開辦「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通」業務，可分為財團法人中小企業信用保證基金提供9成以上信用保證的新承作貸款、由銀行徵提擔保品的新承作貸款2種情形。前者貸款額度最高200萬元、利率不超過1%；後者額度最高600萬元、利率不超過1.5%。4月20日則再新增開辦小規模營業人方案，額度最高50萬元、信用保證10成、利率不超過1％。信保核保的金額目前已有35億元。

(時報資訊)