威盛(2388)於今(23)日宣布已獲得ISO 26262流程稽核認證，此為一項涉及生產汽車的電氣及電子系統之國際標準，並由世界知名第三方測試、檢驗及認證公司之一的SGS-TUV Saar GmBH集團進行審核。此項認證得已讓威盛發展可達汽車安全完整性最高級別(ASIL-D)的自駕設備。

威盛全球行銷副總-Richard Brown提到，為汽車產業從事主板和系統開發的首要優先條件就是安全性，威盛的ISO 26262認證突顯公司致力於開發符合最嚴格安全標準的世界級解決方案。

電子系統在汽車中的日益普及需要更新的汽車標準來保證安全性，ISO 26262標準是由較通用的IEC 61508功能安全標準發展而來，定義了包括客乘車在內的汽車設備電子和電氣系統的功能安全性。

ISO 26262標準定義了四個汽車安全完整性級別(ASIL)，其中ASIL D為最高嚴格等級的完整性要求，該標準的制定是為了解決車輛內設備、電纜和連接器與其他技術的快速擴充，尤其是先進運算系統的整合。

(時報資訊)