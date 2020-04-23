因新冠狀病毒肆虐全球，迫使各地政府實施封鎖措施，企業亦被迫停工，歐元區4月商業活動全面陷入停滯。

截至目前為止，全球新冠病毒感染人數已經超過257萬人，並造成超過17.8萬人死亡。

財經數據服務公司IHS Markit周四公布，歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）初值為13.5，較3月終值29.7大幅下滑，創下1998年中展開這項調查以來的新低記錄，並遠低於所有的預測值。其中，未來產出分項指數為34.5，略低於3月終值34.7，亦創下有這項調查以來的新低記錄。

歐元區4月製造業PMI初值為33.6，較3月終值44.5下滑。其中，產出分項指數為18.4，較3月終值38.5大跌，並創下歷來新低記錄。就業分項指數為35.7，低於3月終值44.3，創下2009年4月來新低。

此外，服務業PMI初值為11.7，遠低於3月終值26.4。新業務分項指數為11.6，低於3月終值24.0，亦創歷來新低。

(時報資訊)