《港股》恆指收漲0.35％ 惟交投仍顯清淡 16:482020/04/23 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價強勁反彈，以及美國將擴大紓困振興計畫，以減輕新冠肺炎疫情造成的衝擊，受此提振，周四香港恆生指數收漲0.35%，為23977.32點。國企股(H股)收漲0.35%，為9703.99點。 惟大盤成交額僅965.44億港元，為連續第2日不到千億。博奕股銀娛上漲3.6%，金沙中國漲2.8%，在藍籌股中表現最佳。教育股、醫藥股表現強勁，中教控股大漲近10%，翰森製藥漲逾6%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》中國首季GDP呈負成長 美油觸近19年低點 10:002020/04/20 財經 母女藉投資澳門線上博奕吸金1.2億被起訴 11:212020/04/20 社會 《國際油價》供需失衡 周一美油崩跌至史上首次負值 10:002020/04/21 財經 《港股》開低走低 恆指大跌2.39％ 10:512020/04/21 財經 《港股》油價暴跌＋金正恩病危傳言 恆指重挫2.2％ 16:312020/04/21 財經 國際油價會更低 外銀財管籲客戶快閃 21:202020/04/21 財經 《港股》美股大跌 恆指開低1.06％ 10:002020/04/22 財經 《盤後解析》高壓難解 10400關沒坐穩 14:322020/04/23 財經 《日股》跌深股領軍 日經指數收漲1.52％ 15:232020/04/23 財經 《韓股》油價反彈＋美擴大激勵 韓股收漲0.98％ 15:572020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 英特爾真的掰了？ 驚爆台積電再奪蘋果肥單 - 財經 美股熊市還沒完！花旗警告：留意這訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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