國際油價強勁反彈，以及美國將擴大紓困振興計畫，以減輕新冠肺炎疫情造成的衝擊，受此提振，周四香港恆生指數收漲0.35%，為23977.32點。國企股(H股)收漲0.35%，為9703.99點。

惟大盤成交額僅965.44億港元，為連續第2日不到千億。博奕股銀娛上漲3.6%，金沙中國漲2.8%，在藍籌股中表現最佳。教育股、醫藥股表現強勁，中教控股大漲近10%，翰森製藥漲逾6%。

(時報資訊)