台中扶輪社贈發燒篩檢站給大里仁愛醫院，該篩檢站設有6個獨立房間，其中採檢室，醫師透過隔有透明玻璃牆的另一房間，給在房間這頭的患者採檢體。（ 黃國峰攝）

台中扶輪社贈發燒篩檢站給大里仁愛醫院，該篩檢站共有6個獨立用途的房間，設置負壓設備及紫外線殺菌外，篩檢站外上面天花板設置噴灑系統，隨時可噴灑次氯酸水消毒戶外空間。（ 黃國峰攝）

台中扶輪社贈發燒篩檢站給大里仁愛醫院，23日舉行捐贈揭牌儀式，由台中扶輪社長廖勝揮（左起）代表贈與，仁愛醫療財團法人董事長廖仁代表接受。（ 黃國峰攝）

新冠肺炎疫情有升溫現象，大型醫院急需專業的檢疫站，讓防疫滴水不漏，台中扶輪社特別捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，23日舉行揭牌儀式，由別於一般的戶外檢疫站，這座檢疫站，外牆堅固，還有負壓設備等，讓醫護人員有個安全的工作環境。

揭牌儀式由台中扶輪社長廖勝揮、仁愛醫療財團法人董事長廖仁及大里仁愛醫院長郭振華及貴賓們一同揭牌，台中扶輪社發揮一貫熱心奉獻的精神，表示與醫護們攜手對抗疫情，為民眾健康把關。

此發燒燒篩檢站，就規劃在急診室旁，讓疑是患者入院前就接受最嚴格的篩檢，共規劃6個獨立房間，有採檢室、X光室、看診室、等候室等，房間內皆設有紫外線殺菌燈、負壓設備，採檢室分為二獨立空間，患者位於一小空間，由醫師在隔壁隔開的空間裡，透過連接在玻璃牆壁的醫療橡膠手套採檢，至於X光室，患者於室內，操作人員則是透過在室外的操控設備拍攝，大幅降低感染風險。

仁愛醫療財團法人董事長廖仁及大里仁愛醫院長郭振華表示，在新冠肺炎嚴峻時刻，非常感謝台中扶輪社慷慨捐贈設備，這是對院內最大的支持，守護大眾身體健康是醫護人員的天職，會站在第一線全力做好防疫工作，也希望大眾能多鼓勵醫護，共同合作抗疫。

(中時 )