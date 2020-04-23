苗栗縣政府召集青年代表、專家學者代表以及本府各局處代表，成立青年事務委員會為青年發聲，23日苗栗縣副縣長鄧桂菊頒發20位外聘委員聘書。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣為全國第一個非直轄市政府成立青年事務專責單位的縣市，並成立青年事務委員會，召集各界專家與青年代表，推動更寬廣的青年政策面向。23日20位青年委員獲頒聘書，將為縣政推展注入活水，推動更完善公共政策。

苗栗縣政府推動青年八大政策，包括公共參與、職涯發展、人才培育、創就業服務、行銷推廣、地方創生、國際視野與多元活動等8面向，並首創青年品牌市集、推動全台第一個海洋青年創業基地、第一個由青年事務委員會青年代表擔任主持人走入地方召開「願景咖啡館」的縣市。

今年縣府徵選第3屆青年事務委員會青年代表，縣府勞青處長彭德俊指出，青年事務委員會由青年代表、專家學者代表以及本府各局處代表組成，今年首度納入縣內3所大專校院推薦學生代表會，並考量區域均衡、性別保障及族群參與3個部分，公開徵求青年代表，經過初審、公民網路票選、專業小組評選，公開徵選13位青年代表。

23日苗栗縣副縣長鄧桂菊頒發20位外聘委員聘書，並期勉新任青年委員能與團隊持續打造更友善且貼近青年朋友需求的政策。「接獲聘書就是責任的開始」，鄧桂菊表示，多元領域組成的青年事務委員會，透過不同背景及自身經驗的累積，秉持「苗栗有青、聲入你心」的精神為青年發聲，以更寬廣的面向協助縣府發展青年政策，期以共同營造有利青年創業就業的生活環境。

勞青處表示，獲選青年代表為邱瑀屏、邱靖傑、邱俊閔、林志豪、林聖宜、張書榕（性別保障）、張維翰、曹富雄、黎宥霆、鍾紫瑜、曾莉敏、温政彥（區域保障）、謝念霆（原住民族保障），其身分來自勞工代表、原住民族代表、托育人員協會理事長、餐廳負責人、返鄉青年團體、設計總監、青農等各領域。

青年事務委員會專家學者包括苗栗縣觀光協會理事長鄭兆傑、救國團苗栗縣團委會總幹事楊宗翰、育達科大創新創業輔導暨育成中心主任巫玫慧；協會青年代表苗栗縣創新創業協會古偉祺；大專學生青年代表為國立聯合大學王大維、育達科大吳嘉哲、仁德醫護專校彭晟熏。

(中時 )