新冠肺炎疫情重創國內經濟，南投一名43歲吳姓民宿業者，日前因急需現金周轉，透過臉書廣告找上自稱「融資專員」的女子代辦銀行貸款，對方誆稱可幫吳男美化信用紀錄，先要求吳男把銀行存摺連同提款卡、密碼以超商店到店方式寄出，幾天後又通知吳男已匯入45萬元完成信用紀錄美化，要求吳男將錢領出交由另名「融資專員」回收，吳男不疑有他，前往銀行領款並交給一名陌生男子帶走，不料，交出款項後LINE就遭到對方封鎖，隨後更接到銀行通知戶頭已被設定為警示帳戶，這才驚覺自己淪為詐騙集團人頭與提款車手，趕緊報警。

詐團要求被害人將存摺、提款卡寄出，事後當成人頭帳戶使用。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局指出，受到疫情影響，許多小本經營的店家或民眾在資金周轉上遭遇困難，恐造成歹徒趁機詐騙或放高利貸，統計今年1至3月「佯稱代辦貸款」的詐騙案件已發生248件。呼籲目前金管會官網已公告針對具有稅籍登記，且每月銷售額未達20萬元的「小規模營業人」提供簡易申貸方案，每戶貸款額度最高為50萬元，並由信保基金提供10成保證，利率不超過1％，提醒民眾可善用政府提供的各類紓困措施，切勿因為需錢孔急就找高利貸業者借款，以免陷入債上加債的惡性循環與暴力討債威脅，更不要輕信來路不明的網路融資廣告，將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，以免借錢不成先倒賠，甚至淪為詐騙集團人頭而吃上官司。

(中時 )