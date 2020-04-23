內政部長徐國勇號召民間及宗教團體捐贈無數防疫物資，曾任國際獅子會300-A2區總監的徐國勇下午再邀請民間攜手共同防疫再獲回響，國際獅子會300-C3區及獅友們今天捐贈茶樹酒精乾洗手噴霧1萬瓶、護目鏡1200組、防護手套1萬隻等，總值超過200萬元。

今日的捐贈儀式在內政部舉行，儀式簡單隆重，與會人員包括內政部長徐國勇、國際獅子會300-C3區總監許雪珠、榮譽副總監張文彥、溪湖等多個獅子會會長及獅友、內政部各單位一級主管等。

徐國勇表示，自己也是獅友，在防疫艱難時刻，為守護辛苦的第一線人員安全，特別號召獅友們響應，短時間募得大量防疫物資，獅友們以實際行動，支持政府防疫工作，讓第一線人員相當感動。

徐國勇也提到，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，例如：警察全力支援防疫工作，如果有居家隔離或檢疫的民眾失聯，警政單位會立刻投入，用「重大刑案規格協尋」，積極防堵任何防疫破口，還須肩負面臨遭傳染風險的心理壓力，非常辛苦。

這次疫情，讓我們再次看到國人的團結，無論是醫療人員、口罩國家隊、內政部的同仁、或是民間默默贊助的企業團體等，許多民眾都想為防疫盡份力，大家都是無名的抗疫英雄，串起臺灣最堅強的防疫陣線。

(中時 )