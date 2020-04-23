隨著日本第二波疫情擴散，醫療物資呈現緊缺現象，至今仍對日本當初熱心捐贈醫療物資心存感激的大陸民間，再次興起一股對日捐贈口罩的熱潮。日媒認為，這是大陸對日本在新冠疫情擴大期間提供口罩的「報恩」之舉，而這波捐贈潮則是由在大陸的日本僑民充當牽線角色。

日本在大陸新冠疫情爆發時曾大批捐贈口罩等醫療物資，他們在捐贈物資上大量使用中國古詩詞如「山川異域，風月同天」、「豈曰無衣，與子同裳」，更引發大陸民間極大迴響。在日本首波疫情爆發時，大陸的疫情已略趨緩，已有不少大陸企業與在日本的陸生主動上街分發口罩，並以標語表達大陸民眾的報恩心情。不過由於日未首波疫情很快受控，首波報恩潮很快落幕。

而隨著日本爆發第二波更嚴重的疫情，大陸民間再度興起一陣報恩熱潮。據日本《共同社》報導，在北京市經營餐廳的谷岡一幸（46歲）12日將大陸人捐贈的約10萬隻口罩運到東京。1至2月大陸疫情嚴種擴散時，他也曾把在日本籌集的約5萬隻口罩提供給大陸的醫務工作者。此次他又在大陸發起捐贈，某口罩生產商送來了約5萬隻口罩。谷岡表示：「希望回報之前的捐贈，擴大日中民間互助。」

此外，住在江蘇省南京市的導演竹內亮（41歲）本月8日發起了「熊貓的報恩」活動，向在華日本人等募集對日捐贈物資。截至14日，包括大陸民眾在內約300人共捐款約7萬元（人民幣），向神奈川縣和千葉縣發送共2萬隻口罩，活動今後還將持續。

報導表示，上海知名企業的復星集團在獲悉京都大學醫院醫用口罩不足的情況後，於4月上旬向該醫院和京都府捐贈了2萬隻口罩。在中間牽線搭橋的是來自上海的京都大學校友、亞細亞大學教授范雲濤。他表示，很多人找其商量說希望給日本送去醫療物資，根源是想要報答來自日本的人道援助的強烈國民感情。

(中時電子報)