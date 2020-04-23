快樂閱讀趣！文化部109年「走讀台灣」活動，將在全球年度閱讀盛事「423世界閱讀日」線上起跑！因應疫情影響，將由一系列線上前導作為暖身活動，邀請大小朋友線上觀賞。「走讀台灣」延長為全年度活動，將待疫情趨緩後，再捲動各界透過走讀，親身體驗台灣多元且豐沛的人文底蘊，鼓勵民眾一整年都來閱「讀」台灣原創出版品，以及實地「走」訪相關特色場域，

【𝙆𝙚𝙚𝙥 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 , 𝙡𝙚𝙩’𝙨 讀 𝙞𝙩！】南門市場走讀去！

活動首發影片「尋味・城南」帶領觀眾親臨南門市場，踏查國立歷史博物館規劃的走讀路線，由作者葉益青本人講述《一家人的南門市場》繪本中的素材與市場在地的故事，搭配兒少書籍作家許亞歷為大家導覽兒時記憶中的南門市場，一同感受老市場的特有韻味，讓民眾在走、讀之間，更加理解當地的文化根源。

文化部今年首次以「109年度走讀台灣主題路徑建置計畫」徵件獎勵競賽，邀請民間共同參與，共有34個亮點計畫自275件提案脫穎而出。除民間提案，文化部所屬國家人權博物館、台灣交響樂團及台灣文學館等16間場館也共同響應走讀台灣，加計民間徵件獎勵競賽的路線，共計有超過百條文化主題路徑在全台遍地開花，內容涵蓋「文史時空膠囊」、「藝術路徑指南」、「產業復刻新藝」、「生態科學教室」、「社會平權馬拉松」等五大主題，供大家盡情探訪。

而這近百條走讀路徑也展現了對於台灣風土人情關懷之多元性：如以文學作品結合地景的「文學島讀─遇見作家的N款設計」帶你走讀王拓、瓦歷斯·諾幹、王文興、陳又津等作家眼中的家鄉；也可深入台灣少年小說第一人李潼老師筆下的宜蘭；或透過「閱時代．讀嘉義─走讀嘉義的五種方法」見證嘉義林業、鐵道等產業文化發展；亦可「跟著博物學家走讀雪山」，踏查泰雅族傳統領域了解自然生態；或是藉由「地下101─人權在地化共讀暨踏查計畫」探索未顯化的白色恐怖受難者故事。

「走讀台灣」專屬網站將持續於每月23日推出主題路徑走讀影片，除此之外，本年度「走讀台灣」各路徑亦將推出多元形式的線上活動，期待捲動大眾透過「行走」與「閱讀」的結合，對台灣的人、事、時、地、景，有更多的認識與了解，用閱讀與行腳開拓更豐富的視野。

(中時電子報)