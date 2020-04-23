長期提供罕病兒童北上就醫休息場所的財團法人「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，驚傳善款遭志工侵占，9年來遭侵占金額近500萬元，涉嫌公益侵占、詐欺等罪；台北地檢署23日指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談涉案的基金會藍姓男員工及冷姓志工等7人到案。

檢調獲報，麥當勞每家分店都設有捐贈發票、小額現金的捐贈箱，定期回收後交給基金會對獎做為基金會公益使用，但2012年至今年間，在該基金會擔任員工的藍男，涉嫌與冷姓兼職的志工勾結，以「螞蟻搬磚」的手法，侵占麥當勞捐贈箱的零錢，並以自己或家人名義兌領發票，8年來陸續侵占近500萬元。

檢調指出，涉案的冷男有正當職業，是兼職的基金會志工，另涉案藍男則是基金會員工，負責處理基金會志工參與相關公益活動。檢調今搜索2人住處等6點地點，並以涉嫌人身分約談冷、藍2人，另傳喚5名證人查。

麥當勞叔叔之家慈善基金會成立於1997年，是由台灣麥當勞捐助3000萬元成立，3月27日獲內政部許可，並於同年4月15日正式向法院登記後成立。透過獨立運作及大眾與企業公益的支持，籌辦多項促進兒童健康及福祉的專案，為促進台灣兒童健康與福祉而努力。

基金會官網指出，台灣首座的「麥當勞叔叔之家」於2007年4月落腳台北市，為跨縣市來台北遠地就醫的病童家庭，提供一個「出門在外的家」，透過免費與住宿關懷服務，減緩舟車往返的身心壓力、減少額外交通住宿的經濟負擔，幫助他們更靠近就醫資源、更靠近希望、也讓家人緊緊相繫，渡過生命的難關。

(中時 )