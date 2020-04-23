基隆柚桐芬芳之旅，體驗在地農產風情。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情讓民眾紛紛投入大自然的懷抱，基隆七堵的瑪陵山區等知名景點，更是民眾的首選，基隆市政府日前針對瑪陵地區特有的農產品柚子進行旅遊規劃，推出「柚桐芬芳之旅」，更自4月初開始開放民眾認養柚樹，提前預約屬於自己的中秋柚子。對此，市府海洋及農漁發展科長蔡馥嚀指出，認養申請時間至6月30日為止，目前民眾報名踴躍，歡迎前往報名。

4月正是柚子花、油桐花滿開的季節，基隆市政府推薦一系列賞花景點，讓民眾安心親近大自然，柚子花景點可到「文良休閒農場」、「盛德農莊」、「陳兩成農場」、「金明昌休閒農場」、「泰安市民農園」參觀，柚子園皆已芬芳四起，順道品嘗特色農產品製成的甜點；其中，暖暖東勢坑及七堵瑪陵坑桐花步道，則是沿途佈滿山櫻花以及油桐花，四月期間油桐盛開，歡迎體驗。

蔡馥嚀表示，今年疫情影響認養率有較往年同期低一些，不過也目前有7成了，而柚樹認養不但可以使民眾親身體驗農耕的樂趣，更可以減少文旦柚滯銷的情形，不僅充分利用農業資源，並實際增加農友利潤，一舉兩得。

產發處指出，今年提供認養的柚子樹為樹齡15年以上的老柚，每株結果量平均約在100到200顆之間，為確保認養人的權益，認養後並提供至少60顆的收成保障，瑪陵共有5家農場提供認養服務，各農場皆提供相關農事體驗、DIY及採果等趣味活動，歡迎民眾前往體驗。

產業發展處表示，認養期間，如果民眾無暇照顧，果農也會細心照顧，等到中秋期間柚子結果，就會通知認養人前往採收，如果就算收成季節無法自行前往採收，也可委託果農代採。產發處強調，親自參與柚樹的成長，從中體會農耕的樂趣及農民的辛勞，更有一番風味。

(中時 )