大陸財政部等23日發布最新通知稱，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。平緩補貼退坡力度與節奏，原則上2020至2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10％、20％、30％。原則上每年補貼規模上限約200萬輛。

新浪財經報導，通知指出，從2020年起，新能源乘用車、商用車企業單次申報清算車輛數量應分別達到1萬輛、1千輛；補貼政策結束後，對未達到清算車輛數量要求的企業，將安排最終清算。

此外，新能源乘用車補貼前售價須在人民幣（下同）30萬元以下，為鼓勵「換電」新型商業模式發展，加快新能源汽車推廣，「換電模式」車輛不受此規定限制。

財政部指出，上述通知從2020年4月23日起實施，2020年4月23日至2020年7月22日為過渡期。過渡期期間，符合2019年技術指標要求但不符合2020年技術指標要求的銷售掛牌車輛，按照相關規定對應標準的0.5倍補貼，符合2020年技術指標要求的銷售掛牌車輛按2020年標準補貼。

大陸財政部等四部委表示，2020年保持大部分新能源汽車產品技術指標門檻要求不變，2021年至2022年原則上保持穩定，根據技術進步、產業發展情況等適當調整。

同時，支援「車電分離」等新型商業模式發展，鼓勵企業研發生產具有先進底層作業系統、電子電氣系統架構和智慧化網聯化特徵的新能源汽車產品。

(工商 )