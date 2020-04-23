三立都會台十點重磅改版，周三堆出《上山下海過一夜》，由「路跑女神」艾美、「旅遊攝影作家」小林賢伍、「網路紅人」八弟蕭志瑋、「生態專家」阿傑及「型男主廚」Max等聯手主持，五個人五種視角，上山下海介紹各景點，是全新最IN的生活風格戶外旅遊節目，播出以來頗受好評，領先同時段其他節目，23日舉行記者會。艾美笑說：「我在這群男生裡面比較像公主，但遇到小林就變成王子，遇到蟲子他通常都把我推出去當盾牌。」

艾美表示：「我自己是路跑出來的，這幾年女力抬頭，女生也可以享受大自然，我覺得對女生來說比較麻煩的是上廁所，但男生們都很貼心，印象較深的一次，是在河邊上廁所，有很多蚊子跟蒼蠅，蠻不方便的。」被說怕蟲像「公主」的小林賢伍解釋，「我在東京很少遇到蟲，所以不習慣蟲的狀態，艾美完全不怕，還摸蛇。」他在日本原是職業攝影師，月入高薪，但被台灣的美麗留下腳步，目前已定居台灣3年半，還與住高雄的網紅女友穩定交往中。

小林賢伍（左）與艾美被稱為主持群2公主。（粘耿豪攝）

小林賢伍意外說溜嘴，對於另一半身分相當保密，他笑說：「她不喜歡去爬山。」至於語言進步女友是否有貢獻，他笑回：「因為朋友很多，所以語言才有進步。」爸媽本來反對他留台灣，但他慢慢把照片傳給他們，逐漸安了他們的心，「爸媽看節目會給我意見，說表情不好，他們也很喜歡台灣，希望我多介紹一點私房景點。」

(中時 )