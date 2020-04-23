彰化鐵路高架化闖過交通部審查這關，程序上卻仍有關關硬仗要打，議員質疑縣府又跑次議會同意函是過水嗎？怎沒看到財務計畫？縣府表示，議會又改選了，要拚5月底行政院可行性評估審查，須附議會同意，通過審查，交通部才會接手綜合性細部規劃，經費才會明朗化，再配合逐年編列自籌款，綜合規劃和環評最快要4年，緊接著接著工程至少8年。

等了20年，歷經3任縣長快馬加鞭，彰化鐵路高架化再等20年，恐怕不誇張，市民不少以為交通部可行性審查都過關，指日可待，議員吳韋達質疑，財務計畫是不能躲避問題，假定400億工程款，14％的地方自籌款高達56億，看到縣府對議會提案，只有表格、往返公文，第一個念頭就是會不會太荒謬？

工務處長林漢斌表示，高架化歷經3任縣長推動，都取得議會同意，相較提他重大工程建設，軌道建設涉及都市計畫等土地開發，需取得議會同意，由於議會又改選了，交通部再次要求附議會同意，目前只能先估算總經費，後續交通部接手辦綜合規劃和可行性影響評估，地方政府再配合辦理都市計畫變更，屆時經費會逐步明朗，再分年分期編列。

目前彰化縣交通建設放在公路，縣府配合款每年都約7、8億元，未來也這些公路建設完畢，會和六都一樣，經費就會挪到軌道建設，縣長王惠美也要求各單位努力財源籌措，加上土地開發擴充彰化財源。

縣府表示，趕赴5月底前能報到行政院審查，拚最快今年底獲得行政院同意，接下來交通部進行綜合規劃和環評階段，最快得4年的時間，利用這時間，把彰化鐵路沿線，車站特區，進行細部規劃，讓彰化有機會脫胎換骨。實質興建工程預估8年時間，感謝議會議長、議員支持重大交通建設。

(中時 )